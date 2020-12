Luxussanierung nach Grasser-Abverkauf: Folgen der Privatisierung bleiben in Salzburg weiter spürbar

Bundeswohnungen wurden billig verkauft und dann zum Nachteil der Salzburger luxussaniert.

Während im Gerichtsprozess um Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser ein Urteil gesprochen ist - acht Jahre, nicht rechtskräftig, er hat berufen -, bleiben die Folgen der Privatisierung Zehntausender öffentlicher Wohnungen auch für die Salzburger weiter spürbar. So wurden ehemalige Bundeswohnungen am Gersberg durch teure Luxus-Apartments verdrängt, wie Gemeinderat Kay-Michael Dankl (KPÖ PLUS) kritisiert: "Diese Fläche wäre für junge Familien ideal gewesen. Jetzt ist sie für immer verloren", nennt Dankl das einen "wohnungspolitischen Skandal".

Vor ...