Luzifers Lehrling stiftet in Seeham teuflische Verwirrung

Mit der Komödie "Der Teufelslehrling" hat sich die Seebühne Seeham ab 1. Juli vor allem eins vorgenommen: das Publikum zum Lachen zu bringen.

Das ist eine vertrackte Situation. Teufelslehrling Sepratius will nicht länger als Einheizer in der Hölle dienen, sondern möchte teuflische Karriere machen. Dazu schickt ihn Lucifer ausgerechnet in das idyllische Seeham, wo er sich seine Sporen als richtiger Teufel verdienen soll. Doch Sepratius ist verzweifelt, scheint es doch unmöglich in der heilen Welt Seehams für Unfrieden und Zank zu sorgen. Doch auch in dem Flachgauer Dorf ist nicht alles Gold, was glänzt. Mit der bayerischen Komödie "Der Teufelslehrling" von Benjamin Adam ...