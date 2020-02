Mach', was dich glücklich macht

"Do what you love" - seinen Lebenstraum verwirklichen, sowohl beruflich als auch privat - erfordert meist Mut. Zwei Salzburgerinnen folgen diesem Leitspruch bereits seit Jahren und wollen andere ebenfalls dazu animieren.

SN/sw/Ricky Knoll Romana Hasenöhrl (mit Chihuahua-Dame Wanda) und Romy Sigl (r.) geben ihre Erfahrungen im Seminar zur Potenzialentfaltung und in anschließenden Gruppentreffen weiter.