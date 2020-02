Die Prinzessin hat ausgedient. Filmhelden dagegen sind unsterblich. Faschingsexperten über die diesjährigen Narrentrends.

Auch wenn Salzburg nicht gerade eine Hochburg ist, was die närrischste Zeit des Jahres betrifft - 2020 treiben es die Faschingsnarren in der Mozartstadt wieder bunt. Das liegt auch daran, dass heuer am 22. Februar wieder der große Faschingsumzug in ...