Madl, Dirndl oder Mötz? Forscherteam erstellt Atlas zur Alltagssprache in Salzburg

Die Teilnahme an der Umfrage über die Alltagssprache der Bevölkerung war groß. Jetzt liegen die Ergebnisse vor.

Wie bezeichnen die Salzburgerinnen und Salzburger, wenn sie miteinander reden, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist, ein weibliches Kind? Sagen sie Mädchen, Madl, Mädl, Dirndl, Mötz, Mensch, Tåttn oder Båssdian? So lautete eine von vielen Fragen, die ein Team von Sprachwissenschaftern an der Universität Salzburg im Herbst 2019 mithilfe der "Salzburger Nachrichten" unters Volk brachte, um Daten für einen Atlas zur Salzburger Alltagssprache zu sammeln. Knapp 9000 Fragebögen trudelten in den vier Runden der Onlineumfrage ein.

...