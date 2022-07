Madonna gerettet: Das Wandbild von Eugendorf bleibt erhalten

Das Wandbild Karl Weisers wird noch vor dem Abriss des alten Konradinums in Eugendorf geborgen - und später auf ein neues Gebäude übertragen.

Er sei sehr erfreut, sagte Wolfgang Weiser, als ihn am Dienstag die gute Nachricht ereilte. Das von seinem Vater Karl (1911-1988) im Jahr 1968 für das Konradinum in Eugendorf erschaffene Wandbild wird durch das Land geborgen. Das Werk zeigt eine Kinder schützende Madonna, gilt als Kombination aus Seccomalerei und Fresko. "Wir haben einen Schlosser und einen Restaurator gefunden, die das in den nächsten Tagen erledigen werden", sagt Martina Berger-Klingler, Referentin für Kunst, Kultur und Museen im Büro von LH-Stv. Heinrich ...