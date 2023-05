Ein 15-jähriges Mädchen muss sich am Dienstag unter anderem wegen des Vorwurfs der Tierquälerei (Paragraf 222 Strafgesetzbuch) am Landesgericht verantworten.

Die Schülerin soll im August 2022 - damals war sie noch 14-jährig - in Salzburg-Maxglan die Katze einer Frau in eine Waschmaschinentrommel gesteckt und in dieser eingesperrt haben. Das Tier sei in der Folge gestorben.

Der jugendlichen Angeklagten wird im Strafantrag der Staatsanwaltschaft auch noch der versuchte Diebstahl von Kosmetika angelastet sowie auch die Entwendung eines E-Scooters ohne Einwilligung des Besitzers.