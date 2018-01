Mädchen rasteten bei Geburtstagsfeier aus

Zwei 16-Jährige gerieten in Mittersill aneinander. Zu einem Streit zwischen Jugendlichen kam es auch in Neukirchen.

In der Nacht auf Sonntag kam es im Pinzgau zu zwei Streitfällen mit Verletzung. Das teilte die Salzburger Polizei mit. Demnach kam es in Mittersill bei einer Geburtstagsfeier nach einer verbalen Auseinandersetzung zu einer Rauferei zwischen zwei 16-jährigen Mädchen: Die Täterin schlug dem Opfer eine Gasflasche auf den Kopf. Die Jugendliche erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.

Auch in Neukirchen kam es zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen vier Männern. Zwei Pinzgauer im Alter von 17 und 19 Jahren wurden vor einem Lokal von zwei Salzburger Securitymitarbeitern im Alter von 18 und 20 Jahren angegriffen. Warum es zu dem Streit kam, ist derzeit noch nicht bekannt. Die beiden Burschen erlitten Verletzungen unbestimmten Grades.

In beiden Fällen wurden die Opfer nach der Erstversorgung durch die Einsatzkräfte des Roten Kreuzes in das Krankenhaus Mittersill eingeliefert bzw. begaben sich in ärztliche Behandlung.

(SN)