Gerhard Kronreif dokumentierte Spuren am Unfallfahrzeug und die Gegebenheiten am Unfallort vor der Kirche in Gneis. Dort hatte ein Autolenker am Sonntag das Kind und eine Frau erfasst.

"Du lebst in unserem Herzen", steht auf der Fassung einer Trauerkerze vor der Gneiser Kirche. Dahinter lehnt ein Bild der vierjährigen Perla an der Eingangstür. Das Mädchen war nach einem Unfall vor der Pfarrkirche am Sonntag seinen Verletzungen erlegen. ...