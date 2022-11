Mädchentrio schlug im Flachgau brutal auf eine Gleichaltrige ein: Bedingte Haftstrafen

Die drei jugendlichen Täterinnen wurden in Salzburg wegen schwerer Körperverletzung verurteilt.

Zwei 17-jährige und ein 16-jähriges Mädchen wurden am Mittwoch am Landesgericht wegen schwerer Körperverletzung in verabredeter Verbindung zu bedingten Haftstrafen von fünf bzw. in einem Fall von vier Monaten verurteilt (rechtskräftig). Das Trio hatte bereits in der Nacht vom 4. auf den 5. Juli 2021 im Flachgau ein anderes, etwa gleichaltriges Mädchen brutal attackiert - unter anderem mit Faustschlägen ins Gesicht und Schlägen mit einem Regenschirm. Das Opfer wurde erheblich verletzt. Den Ermittlungen zufolge wollten die drei Angeklagten dem Opfer eine "Abreibung" erteilen, weil dieses den ehemaligen Freund von einer der Angeklagten geküsst haben soll.