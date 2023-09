"Mädels an den Ball" heißt es beim SK Bruck

Für eine eigene Mannschaft hat es heuer nicht gereicht - trotzdem sind die Girls in Bruck stark vertreten.

Mit einer eigenen Mädchen-U8 konnte der SK Bruck bis letztes Jahr aufwarten. Trainer Daniel Hoyer hat Erfahrung mit Damen am Ball: Tochter Lena spielt in der Damenmannschaft des FC Leogang, die jüngere Tochter ist in der U10 mit dabei.

"Heuer ist sich eine eigene U8-Mädchenmannschaft leider nicht ausgegangen", bedauert Hoyer. Einige Mädchen hätten andere Sportarten für sich entdeckt oder können schulbedingt nicht zum Training kommen.

Die Förderung der Mädchen bleibt trotzdem ein zentrales Anliegen: "Immer mehr Mädchen entdecken den Fußballsport für sich, das wollen wir fördern." Bei den Buben gäbe es da überhaupt keine Berührungsängste: "Die sind voll kooperativ und haben die Mädchen total integriert." Daniel Hoyer ist es ein Anliegen, dass die Mädchen schon von Anfang an gefördert und schrittweise an die Damenmannschaften herangeführt werden: "Da können wir sicher noch mehr tun."