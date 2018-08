Männer sind beim Alkohol nicht ehrlich

Zu hoher Alkoholkonsum ist aber nicht das größte Gesundheitsproblem der Salzburger. Nur jeder 20. geht zur Vorsorgeuntersuchung.

Er kennt das Problem aus eigener Erfahrung. "Ich bin beruflich viel auf Veranstaltungen. Da wird natürlich viel Alkohol angeboten", sagt Gesundheitsreferent Christian Stöckl (ÖVP). Deshalb habe er das Gefühl, mitunter zu viel Alkohol zu trinken. Nicht alle Salzburger sind so ehrlich zu sich wie Stöckl. Das geht aus einer großen Vorsorgeaktion hervor, die das Land Salzburg mit der Ärztekammer in Zusammenarbeit mit 14 Salzburger Unternehmen bei 964 Männern unter dem Titel "Helden.check" durchgeführt hat. Neun Prozent der Untersuchten gaben an, das Gefühl zu haben, ihren Alkoholkonsum senken zu müssen, sagt Peter Kowatsch, Vorsorgereferent der Ärztekammer. "Laut Statistik müssten das allerdings 20 Prozent sagen." Für übermäßigen Alkoholkonsum gebe es wenig Bewusstsein in der Bevölkerung. Dabei sei Alkohol auch in geringen Mengen nicht gesundheitsförderlich. Das zeigten neueste medizinische Daten.