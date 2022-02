"Magisches" Hochzeitsdatum: Ein Elixhausener Paar erzählt

2. 2. 22, 22. 2. 22 - halten Ehen, die an einem solchen Tag geschlossen wurden, länger? Juliane und Andreas Klement haben am 18. 8. 18 "Ja" gesagt.

Bereut haben sie ihre Heirat noch keinen Moment, das merkt man beiden schon nach wenigen Augenblicken an. Was hat es aber mit dem "magischen" Datum auf sich, an dem sich der Elixhausener und die Maxglanerin vor dreieinhalb Jahren das Jawort gegeben haben?

"Wir würden es wieder machen, auch wenn es schon eine Herausforderung war", sagt Andreas Klement - eigentlich ein Hochzeitsmuffel, wie seine Frau Juliane betont. "Darum hatte ich eigentlich gar nicht mit einem Antrag gerechnet. Zu Weihnachten ...