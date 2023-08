Mahnmal in Salzburg-Leopoldskron aufgestellt und gleich wieder abgebaut

Im Februar war das Mahnmal zerstört aufgefunden worden. Nach Restauration von Künstler Zoltan Pap sollte das Denkmal am Mittwoch wieder aufgestellt werden, die feste Verankerung wurde aber wegen Regens verschoben.

Das im Februar zerstörte Mahnmal für ermordete Sinti und Roma des NS-Lagers im Salzburger Stadtteil Leopoldskron sollte am Mittwochmorgen wieder auf seinen Sockel gestellt werden. Aufgrund von Regen war die feste Verankerung aber noch nicht möglich. Deshalb wurde es wieder abgebaut. Jetzt warten die Initiatoren auf schönes Wetter, um die Skulptur aufzustellen.

Nicht der erste Schaden an der Skulptur

Das Denkmal "Niemals vergessen" am Schwarzgrabenweg an der Glan war im Februar dieses Jahres beschädigt worden. Ob der Schaden von Menschen verursacht oder ob die Metallstruktur durch Wind aus der Verankerung gerissen wurde, ist noch nicht geklärt. Dies war der zweite Schaden binnen weniger Jahre. Schon im Frühjahr 2020 war das Denkmal demoliert worden.

Bildhauer Zoltan Pop restaurierte die Skulptur

Der aus Ungarn stammende Bildhauer Zoltan Pap hat das Mahnmal umfassend restauriert. Er hat auch das Mahnmal für Roma und Sinti am Ignaz-Rieder-Kai und das Mahnmal "In memoriam Bücherverbrennung" im Innenhof der Unipark-Bibliothek gestaltet. Die nun restaurierte Skulptur wurde im Jahr 2009 im Auftrag der Radiofabrik Salzburg aufgestellt. Im Herbst 2021 ging diese an die Stadt Salzburg, die sich nun um den Erhalt kümmert. Baustadträtin Anna Schiester (Bürgerliste) sagt: "Das Roma-und-Sinti-Mahnmal in unmittelbarer Nähe des Ortes des Geschehens soll uns eine Mahnung und ein Auftrag sein, dass wir niemals vergessen und Ausgrenzung und Hass in unserer Stadt keinen Platz haben."