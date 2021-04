Mahnwache für Katrin Koch - Hunderte unterstützen die Mutter im Kampf gegen Raser

Am ersten Todestag ihrer Tochter hat Sabine Peterbauer die Autofahrer mit einer Aktion wachrütteln wollen. Sie hielt am Samstag eine Mahnwache an jener Unfallstelle zwischen Eugendorf und Henndorf ab, an der Katrin Koch starb. Mehr als 200 Menschen begleiteten Sabine Peterbauer.

Es war kein leichter Tag für Sabine Peterbauer. Am Samstag jährte sich der Todestag ihrer Tochter Katrin Koch. Die 27-jährige Flachgauerin starb am 10. April 2020 auf der B1 zwischen Henndorf und Eugendorf, als ein entgegenkommender Lenker trotz Überholverbot und Sperrlinie ausscherte. Mutter Sabine Peterbauer kämpft seither - erfolgreich - für strengere Strafen gegen Raserei. Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) und Salzburgs Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP) haben ausgehend von diesem tragischen Todesfall erst kürzlich ein Maßnahmenpaket gegen Raser vorgestellt. Der Strafrahmen wird von 2180 Euro auf 5000 Euro erhöht. Die Mindestentzugsdauer des Führerscheins wird von zwei auf vier Wochen verdoppelt. Der Beobachtungszeitraum von zwei auf vier Jahre ebenso. Als vierten Punkt wird die Straßenverkehrsordnung künftig die Teilnahme an illegalen Straßenrennen als besonders gefährliches Delikt vorstehen. Wer an solchen verbotenen Rennen teilnimmt, muss mit einem Führerscheinentzug von mindestens sechs Monaten sowie einer verpflichtenden Nachschulung rechnen. Im Wiederholungsfall muss der Lenker einer verkehrspsychologische Untersuchung über sich ergehen lassen. Diese Punkte sollen bis Sommer in Kraft treten. Und: Bis Jahresende soll rechtlich auch ausgearbeitet werden, wie das Auto von Rasern beschlagnahmt werden kann. Diesen Punkt hatte Sabine Peterbauer vehement gefordert. Denn auch in anderen Ländern sei dies möglich, argumentierte die Mutter. Für Samstag lud Peterbauer an die Unfallstelle um 11 Uhr zu einer Schweigeminute und einer Mahnwache. Katrin Koch starb hier am 10. April 2020 gegen 11.30 Uhr. Ihr Lebensgefährte Julian überlebte nach zweimaliger Reanimation nur schwer verletzt. Der Unfalllenker starb - wie Katrin. Im Vorfeld der Aktion wurden 338 Luftballone mit der Aufschrift "forever in our hearts" ausgeteilt, um die Zahl der Verkehrstoten im Jahr 2020 zu symbolisieren. die Teilnehmer bildeten eine Menschenkette am Geh- bzw. Radweg, um Autofahrer auf die Folgen von Raserei aufmerksam zu machen. Die weißen Ballone stehen für die Verstorbenen bis 27 Jahre, die roten Ballone für Tote, die älter als 28 waren. Das Kuratorium für Verkehrssicherheit unterstützte die Aktion. Mehr als 200 Menschen folgten der Einladung von Sabine Peterbauer, die sich auch weiterhin im Kampf gegen Raserei auf den Straßen engagieren wird.