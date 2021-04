Maibäume sind heuer eine Rarität

Kein Volksfest, kein Tanz, kein Bierzelt. In Zeiten von Corona sind Maibäume die Ausnahme. Stiegl hält jedoch an dem Brauch fest.

Auch in diesem Frühjahr macht das Coronavirus den Brauchtumsvereinen am 1. Mai einen Strich durch die Rechnung. Wie schon im Vorjahr verzichten die meisten auf das Aufstellen des Maibaums. Nicht so die Stieglbrauerei. Für sie ist ein Jahr ohne Maibaum unvorstellbar. Er wird auch heuer traditionell am zweiten Sonntag im Mai auf dem Stiegl-Gelände in Maxglan in die Höhe gehievt. Ob mittels Muskelkraft oder Kran steht allerdings noch in den Sternen.

Wenn es die Coronaverordnung der Bundesregierung zulässt, ...