Maibaum im Lungau über Nacht zersägt: "Das hat mit Brauchtum nichts mehr zu tun"

In der Lungauer Gemeinde Unternberg musste spontan ein zweiter Baum her, nachdem der erste am Wochenende mutwillig zersägt wurde.

SN/sw/ljunternb Die fleißigen Unternberger Helferinnen Michaela König (Gruppenleiterin der Landjugend), Birgit Wieland und Michaela Gruber.

Coronabedingt vielen heuer Feste zum ersten Mai aus. Einige Brauchtumsvereine wollten dennoch nicht auf einen Maibaum verzichten. Vielerorts im Lungau wurden auch heuer wieder traditionell Maibäume aufgestellt. Stressig wurde es für die Landjugend-Gruppe in Unternberg. Dort wurde der Maibaum in der Nacht auf Samstag im Wald zersägt: "Das hat mit Spaß und Brauchtum nichts mehr zu tun. Gott sei Dank hat unser Maibaumspender Peter Fötschl einen weiteren Baum bereitgestellt", sagt Gruppenleiter Dominik Kendlbacher. Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich auch in Muhr. Dort wurde der Baum der Muhrer Gemeindejugend angesägt. SN/sw/perner Der Maibaum in Muhr. SN/sw/photo factory m. moser Der Maibaum der Landjugend Mauterndorf-Tweng vor der Burg Mauterndorf.