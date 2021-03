Maishofen: 18-Jährige prallte mit ihrem Pkw gegen Lärmschutzwand

Die Pkw-Lenkerin sowie ihre beiden 16-jährigen Mitinsassen wurden ins Krankenhaus Zell am See eingeliefert.

Am Donnerstagabend ereignete sich in Maishofen auf der Saalfeldnerstraße (B311) ein Verkehrsunfall, bei dem eine 18-jährige Pkw-Lenkerin und ihre zwei 16-jährigen Mitfahrer verletzt wurden. Die 18-Jährige Pinzgauerin kam mit ihrem Pkw aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Lärmschutzwand. Nach der Erstversorgung durch die Einsatzkräfte des Roten Kreuzes wurden die Verletzten in das Krankenhaus Zell am See eingeliefert. Ein Alkotest verlief negativ. Das berichtete die Polizei in einer Aussendung.