Maishofen: Alkolenker prallte gegen Steinmauer

Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Lenker hatte 1,56 Promille und musste den Führerschein abgeben. Die drei Mitfahrer machten sich zu Fuß auf den Heimweg. 18 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Dienstagnacht um zwei Uhr fuhr ein stark alkoholisierter Fahrzeuglenker mit seinen Pkw in Maishofen an der Kreuzung Mayerhoferstraße-Prielauweg in einer starken Linkskurve gegen eine Steinmauer und anschließend noch gegen eine Betonwand. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Am Steuer saß ein 26-jähriger Hollander, drei weitere Personen befanden sich im Fahrzeug. Die waren bei Eintreffen der Polizei aber bereits zu Fuß auf den Heimweg, obwohl einer an der Schulter verletzt war - und danach ins Tauernklinikum Zell am See gebracht wurde.

Ein Alkotest ergab beim Fahrzeuglenker 1,56 Promille. Der Führerschein wurde abgenommen. Die Freiwilige Feuerwehr Maishofen war zur Fahrzeugbergung und Fahrbahnreinigung mit 18 Einsatzkräften am Unfallort.

Quelle: SN