Maishofen: Das Ringen um den Steinbruch geht weiter

Vorige Woche wurde von Seiten der Grundverkehrskommission abermals eine Entscheidung getroffen.

Zu sehen sind die Flächen rund um das potenzielle Abbaugebiet. In blau: die Flächen, die sich bereits in Besitz des Tiroler Unternehmers Richard Cervinka befinden.

Seit über 50 Jahren gibt es die "Schutzgemeinschaft Diabas-Steinbruch Zell am See - Maishofen - Viehhofen - Saalbach-Hinterglemm" - exakt so lange, wie um einen möglichen Steinbruch im Ortsgebiet von Maishofen unweit des Zentrums nun schon gerungen wird.

Der Tiroler Unternehmer Richard Cervinka, Geschäftsführer der "Hartsteinwerke Kitzbühel GmbH" plant dort die Errichtung eines Steinbruches, ähnlich dem, den es in Saalfelden gibt. Dort wird seit knapp einem Jahrhundert Gestein abgebaut, seit dem Jahr 2006 befindet sich der Steinbruch in Saalfelden in der Eigentümerschaft der Firma Strabag. Ein wesentlicher Unterschied zwischen der "Diabaswerk Saalfelden GmbH" und dem geplanten Steinbruch in Maishofen sei die geografische Lage, so Harald Fersterer, Gemeinderat und Obmann der Schutzgemeinschaft: "Der größte Unterschied zwischen dem Steinbruch in Saalfelden und jenem, der in Maishofen entstehen soll, ist, dass der in Saalfelden nicht in unmittelbarer Nähe eines Wohngebiets liegt. In Maishofen wäre das durch die Nähe zum Ortszentrum der Fall."



Unternehmer muss Plan vorerst auf Eis legen

Am Donnerstag vergangener Woche war eine Sitzung der Grundverkehrskommission anberaumt. Mittlerweile besitzt der Unternehmer zirka 28 Hektar Fläche rund um das betroffene Gebiet. Weitere zwölf Hektar sollen nun noch verkauft werden, Einwände der Gemeinde Maishofen führten letztendlich dazu, dass es nicht zu einem weiteren Verkauf von Grund und Boden rund um das potenzielle Abbaugebiet kommt - vorerst.

Richard Cervinka auf PN-Anfrage: "Das Hartsteinwerk Kitzbühel plant eine Gewinnung vom Bodenschatz Diabas in Maishofen. In Österreich besteht ein dringender Rohstoffbedarf nach Diabas, der für die Erhaltung und Weiterentwicklung des Verkehrsnetzes, insbesondere auf Schiene verwendet wird, aber auch in der Landwirtschaft schon seit vielen Jahrzehnten eingesetzt wird, da er die Bodenqualität steigert und zu gesicherten Erträgen beiträgt. Die Anlage und auch der Betrieb werden mit möglichst geringen Auswirkungen auf die Umwelt und die umliegende Umgebung erfolgen. Das Gewinnungsfeld selbst soll rund sieben Hektar betragen. Die Renaturierungs- bzw. Rekultivierungsmaßnahmen werden abschnittweise durchgeführt, womit gewährleistet ist, dass das Landschaftsbild nur geringfügig und zeitlich befristet verändert wird. "

Die "Schutzgemeinschaft Diabas-Steinbruch Zell am See - Maishofen - Viehhofen - Saalbach-Hinterglemm" sowie die lokale Politik sieht das anders. Der Steinbruch würde nicht nur maßgeblichen Einfluss auf die Umwelt nehmen - die Lärm- sowie Staubbelastung, die durch die Lkws, die täglich Steinmaterial abtransportieren würden sind nur zwei der vielen Aspekte -, sondern auch die Lebens- und Wohnqualität der Maishofener/-innen beeinträchtigen. "Nach fast 50 Jahren erfolgreicher Verhinderung eines Steinbruches gilt es nun wieder die Kräfte zu sammeln und sich gegen die Pläne von Richard Cervinka und der Hartsteinwerke Kitzbühel GmbH zu wehren", so Harald Fersterer.