Maishofen: Einfahrtstor auf zwei Etappen gestohlen

Ein skurriler Diebstahl ereignete sich in Maishofen: In der Nacht auf den 3. November hängten unbekannte Täter ein Einfahrtstor aus und nahmen es mit. Dem nicht genug wurde am Abend des 6. November dann das zwei Einfahrttor gestohlen - wahrscheinlich von denselben Tätern.

SN/APA (Archiv/Hochmuth)/GEORG HOCH