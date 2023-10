Maishofen: Kontroverse Aussagen rund um das Dauerthema Steinbruch

"Die Pläne für das Hartsteinwerk Pinzgau werden konkreter" sagt Richard Cervinka, der einen Diabas-Steinbruch errichten will. "Unfug" kontert Harald Fersterer von der Schutzgemeinschaft.

In Gelb: Die Fläche des potenziellen Abbaugebiets am Eingang des Glemmtals.

Seit über einem halben Jahrhundert wird mittlerweile rund um einen potenziellen Steinbruch im Ortszentrum von Maishofen gerungen. Der Tiroler Unternehmer Richard Cervinka, Eigentümer der "Hartsteinwerke Kitzbühel GmbH", plant dort die Errichtung eines Steinbruchs ähnlich jenem, den es in Saalfelden gibt. Cervinka besitzt rund 28 Hektar Fläche rund um das betreffende Gebiet. Weitere zwölf Hektar sollen noch angekauft und damit in den Besitz des Unternehmers übergehen.

Ankauf von der Grundverkehrskommission abgelehnt

Im August diesen Jahres wurde eben jener Grundankauf seitens der Grundverkehrskommission abgelehnt (die PN berichteten) - offenbar kein Grund für den Unternehmer, seine Pläne auf Eis zu legen. In einem aktuellen Statement des Unternehmers heißt es: "Die Pläne für das Hartsteinwerk Pinzgau werden konkreter" Und weiter: "Zur Zeit werden Gespräche mit Politik und Verwaltung geführt."

"Absoluter Unfug", sagt Harald Fersterer, Gemeinderat in Maishofen und Obmann der "Schutzgemeinschaft Diabas-Steinbruch - Zell am See - Maishofen - Viehhofen - Saalbach - Hinterglemm". "Es finden keine Gespräche zwischen Richard Cervinka und der Gemeinde Maishofen statt und es gibt auch definitiv keinen Konsens." Von Plänen, die konkreter werden, kann laut Fersterer keine Rede sein.

Seit dem abgelehnten Antrag seitens der Grundverkehrskommission im August sei kein weiterer Antrag eingereicht worden. "Auch die Frage rund um den Abtransportweg des Gesteins ist bisher nicht geklärt. Rund um die sich in Cervinkas Besitz befindlichen Grundflächen liegen Gemeindeparzellen bzw. Grundstücke, die sich im Besitz Dritter befinden. Diese kann er nicht so einfach kreuzen und das soll auch so bleiben. Wir ins Maishofen sowie die Glemmtaler Gemeinden sind uns einig, dass es auch weiterhin nicht zur Errichtung eines Steinbruches kommen darf", so Fersterer.

"Transportweg-Einsparung ist ein fadenscheiniges Argument"

Argumentiert wird unter anderem mit einer massiven Beeinträchtigung der Lebensqualität durch Lärm und Staub. Richard Cervinka hält dagegen, dass zwischen dem potenziellen Abbaugebiet und dem Maishofner Ortszentrum rund eineinhalb Kilometer liegen, gibt in seiner Presseaussendung aber zu, dass es lediglich ein Radius von 300 Meter ist, innerhalb dessen sich keine Wohnhäuser befinden. "Die Distanz zum Ortszentrum ändert nichts an der Tatsache, dass sich ja auch am Eingang des Glemmtales, in unmittelbarer Nähe des Abbaugebiets Wohnhäuser befinden", so Harald Fersterer. Auch die Argumentation rund um die Einsparung von 400.000 Kilometern Transportweg und 400 Tonnen CO2 durch den direkten Abbau des Rohstoffs Diabas in Maishofen sei fadenscheinig. Fersterer dazu: "Damit diese Rechnung aufgeht, müsste sämtliches abgebautes Material direkt in der Region genutzt werden, was relativ unwahrscheinlich ist."