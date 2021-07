"Man kriegt so viel"

Die neue Buhlschaft Verena Altenberger spricht über ihren schwierigen Karrierestart und wie die Verantwortung mit der Größe der Bühne wächst.

Die "Pongauer Nachrichten" treffen die quirlige Schauspielerin in einer Probenpause Mitte Juni auf der Terrasse der Salzburger Festspiele zum Gespräch.

Redaktion: Verbinden Sie als Salzburgerin Erinnerungen mit dem "Jedermann"?Verena Altenberger: Die Buhlschaft war für mich schon als Kind eine Traumrolle. Ich habe den "Jedermann" relativ spät gesehen, da studierte ich schon in Wien. Es wirkt ja nach wie vor fast wie ein Mysterium, wie man an Karten kommt. Ich dachte, man kann sie gar nicht so einfach kaufen, ...