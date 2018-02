"Man lebt gut in Itzling"

Der frühere 8111-Chef Peter Tutschku und seine Gattin Ursula sind Neu-Itzlinger. Sie schätzen den Stadtteil, der durch rege Bautätigkeit erneuert und immer städtischer wird.

Bei den Tutschkus sind der Bäcker, der Friseur, die Bank um die Ecke. Und für den Hund gibt es reichlich grüne Gassi-Wiesen.

Redaktion: Ursula und Peter Tutschku, ihr beide seid Neu-Itzlinger. Wie kam das?

Ursula Tutschku: Die Wohnung wurde uns angeboten, die Gegend hat uns gefallen, und jetzt leben wir seit 2010 in der Nähe des Milchhofs.

Was ist gut an Itzling?

Die ganze Infrastruktur, vom Friseur angefangen, Bank, Bäcker, Blumengeschäft, ich habe alles in der Nähe, auch wenn ich mal kein Auto habe. Man ist schnell an der Salzach und über die Solstufe gleich einmal auf der anderen Stadtseite. Das ist ideal.

Nur die Lebensmittelgeschäfte sind weiter weg.

Ja, da muss man zum Spar beim Bahnhof gehen oder zum Hofer und zur Billa fahren.

Die Itzlinger Hauptstraße präsentiert sich nicht so toll. Wie könnte man sie aufwerten?

Peter Tutschku: Als Wirtschaftsbündler muss ich sagen: Die Itzlinger Hauptstraße ist, was Geschäfte anbelangt, schon sehr verwaist. Um das ist es ewig schade. Das liegt an vielen Dingen, aber auch an den Parkmöglichkeiten. Viele Häuser stammen aus den 1940er, 1950er Jahren, in denen es keine Tiefgaragen gibt. Aber es tut sich auch nichts, das ist schade.

Was könnte die Stadt tun?

Erst einmal muss man feststellen: Wir sind nicht allein mit dem Schicksal einer verwaisten Hauptstraße. Die Ignaz-Harrer-Straße war vor 30, 40 Jahren auch einmal eine Einkaufsstraße. Jetzt sind dort Spielhallen, das ist auch keine gute Entwicklung. Man müsste den Verkehr anders leiten, mehr Parkmöglichkeiten machen, damit sich neue Geschäfte ansiedeln. Der Kunde will heute direkt vor dem Geschäft stehen bleiben. Das ist so, ob einem das gefällt oder nicht.

Ihr habt auch einen Hund, wie ist das mit Gassi-Gehen in Itzling?

Wir haben eine liebe, kleine Pudeldame, mit der wir sehr viel rausgehen - natürlich nur mit Sackerl. Itzling bietet viele grüne Flächen, auch eine Hundewiese. Die hat aber wie die meisten Hundewiesen leider kein Wasser für die Hunde. Das ist nicht sehr funktional, weil die Hunde im Sommer trinken wollen.

Itzling wurde früher das Glasscherbenviertel genannt. Jetzt wird viel gebaut, es wird immer städtischer.

Der Begriff stimmt meiner Meinung nach überhaupt nicht. Wir wohnen hier sehr schön, abgeschieden, wir haben nette Nachbarn, die Wohngegend ist angenehm. Das Einzige, was stört, ist, dass bei uns der Schwerverkehr durchgeht. Das müsste so nicht sein. Und zwar nicht unter der Devise: Bei mir nicht, sondern beim Nachbarn schon! Der Schwerverkehr wäre in der August-Gruber-Straße viel besser aufgehoben. Dort wohnt niemand, dort würden die Busse und Milchlaster niemanden stören.

Aber man ist super an die Öffis angebunden.

Ursula Tutschku: Absolut, man ist sofort bei der Lokalbahn oder am Bahnhof, der Obus ist um die Ecke. Das ist angenehm.