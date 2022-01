Weniges hat an dieser Pandemie sein Gutes. Eines davon: Viele haben die vergangenen zwei Jahre ihre Nachbarn (erst) kennengelernt. Gerade in der Stadt, wo man anonymer wohnt. Aber auch auf dem Land hat mancher seine unmittelbare Umgebung zuletzt richtig schätzen gelernt. Nachbarn, die helfen, wenn man in Quarantäne ist. Die mit dem Hund Gassi gehen. Die auf die Kinder aufpassen, damit man im Homeoffice Ruhe hat.

War zu Beginn der Pandemie die Solidarität hoch, so scheint die Nachbarschaft ...