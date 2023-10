"Man muss brutal einstecken können": Was Türsteher in ihrem Nachtdienst in Salzburg erleben

Türsteher geraten immer wieder in die Schlagzeilen. Und manche stehen öfter vor Gericht. Es gehe aber auch anders, sagen die Mitarbeiter des größten Salzburger Nachtclubs.

Türsteher Manuel in der Nacht auf Sonntag vor dem Salzburger City Beats.

Es ist noch ruhig, als Manuel am Samstagabend gegen 22 Uhr mit seiner Nachtschicht vor dem City Beats in der Griesgasse beginnt. Die Nachtschwärmer, die in den größten Club Salzburgs hineinwollen, wirken relativ entspannt. Manche werden von Manuel und den ...