Managementplan fertig: Der Wolf kann nach Salzburg kommen

Grünes Licht für den Wolf: In Salzburg haben sich die Verantwortlichen auf einen Managementplan für den Umgang mit Problemwölfen geeinigt.

Wahrscheinlich ziehen ab dem Frühjahr wieder Wölfe durch Salzburg. "Darauf sind wir jetzt sehr gut vorbereitet", sagt Agrarlandesrat Josef Schwaiger (ÖVP). Am Montag hat das von ihm eingesetzte Koordinationsgremium Wolf den Plan für das Wolfsmanagement fertiggestellt. Darin wird im Detail festgelegt, wie man in Salzburg mit dem Wolf umgeht, etwa wenn er Nutztiere reißt.

In dem Gremium sind unter anderem Naturschützer, Bauern, Jäger und das Land vertreten. Der Salzburger Wolfsbeauftragte Hubert Stock sagt: "Alle haben den Plan akzeptiert. Natürlich ist er ein Kompromiss, der nicht alle zu 100 Prozent zufriedenstellen kann. Das geht bei so unterschiedlichen Interessen nicht. Wir schauen jetzt, wie sich der Plan bewährt." Wenn nötig, werde es Änderungen geben.

Winfrid Herbst vom Naturschutzbund sagt: "Es ist kein schlechter Kompromiss. Im Großen und Ganzen stehen wir dazu. Es war mühsam, aber beide Seiten - Wolfsgegner und Wolfsbefürworter - sind einen Schritt aufeinander zugegangen. In vielen Punkten orientiert man sich an der Schweiz, wo sich das System in der Praxis bewährt hat."

Festgelegt wurde unter anderem, dass man das Aussetzen von Wölfen in Salzburg klar ablehnt und welche Herdenschutzmaßnahmen für Landwirte zumutbar sind. Unterstützung für die Bauern soll es dabei von Präventionsberatern geben, die die Landwirtschaftskammer ausbildet. Der Plan, der lediglich ein Leitfaden und kein Gesetz ist, legt auch fest, ab wie vielen Rissen ein Antrag auf Abschuss des Wolfs gestellt werden soll. Ob der dann gerechtfertigt ist, müssen die Behörden gemäß den Vorgaben der EU-weit geltenden Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie entscheiden. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn die Entnahme ernste Schäden verhindert oder der öffentlichen Sicherheit dient, und es keine andere Lösung gibt