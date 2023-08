Manfred Baumann lud zum "Mörderwalzer" in das Schloss Leopoldskron

Nicht nur Mörder kehren immer wieder zum Ort des Geschehens zurück, sondern auch ihre Schöpfer: Seit Jahren präsentiert der Halleiner Autor Manfred Baumann seine Krimis an jenen Orten, an denen sie spielen. Dieser Tradition blieb der 66-Jährige auch um sein neuestes Buch, "Mörderwalzer", treu: Am Donnerstagabend stellte Baumann den elften Fall seines Kommissars Merana im Schloss Leopoldskron vor. Ebendort wird in "Mörderwalzer" eine Journalistin bei einer Benefizveranstaltung ermordet.

Bei der Buchpräsentation spielte das Klarinettenquartett Oberalm auf. Zu den geladenen Gästen gehörten etwa Autor und Kabarettist Peter Blaikner, ORF-Landesdirektorin Waltraud Langer, die ORF-Büroleiterin in Brüssel, Raffaela Schaidreiter, sowie Harald Maier, der kaufmännische Leiter von ServusTV.