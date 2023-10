Manfred Fischer: "Es hat sich leider viel zu wenig getan"

Manfred Fischer ist Experte in Sachen Barrierefreiheit und unterrichtet auf diesem Gebiet. Er nimmt bei der Umsetzung von barrierefreien Maßnahmen vor allem die Politiker in die Pflicht.

Der Oberösterreicher sitzt im Rollstuhl und hat sich intensiv mit der UN-Behindertenrechtskonvention beschäftigt. Für die Stadt Nachrichten beurteilt er die aktuelle Situation.

Redaktion: Seit 15 Jahren ist die UN-Behindertenrechtskonvention gesetzlich in Österreich verankert. Wie sieht Ihre Bilanz aus?

Manfred Fischer: Leider hat sich aus meiner Sicht viel zu wenig getan. Österreich hatte zehn Jahre Zeit, die öffentlichen Gebäude barrierefrei zu gestalten, doch diese Frist, die 2018 abgelaufen ist, wurde nicht eingehalten. Das Problem ist, dass vor allem Politiker viel versprechen, aber wenig in die Tat umsetzen.

Sie unterrichten in mehreren Lehrgängen zum Thema Barrierefreiheit. Wie beurteilen Sie diese in Salzburg?

Es wurde in den vergangenen Jahren bei großen Bauprojekten verabsäumt, auf die Barrierefreiheit zu achten. Unter anderem bei der Neugestaltung der Linzer Gasse oder auch in der Getreidegasse. Dort sind nach wie vor viele Geschäfte ohne barrierefreien Eingang. Oft höre ich den Satz: "Es kommen ja eh keine Menschen im Rollstuhl zu uns." Das ist ein Blödsinn, wie will man das beurteilen, wenn man das Angebot nicht schafft? Die öffentlichen WCs sind ebenfalls eine Katastrophe. Es gibt einerseits zu wenige Behindertentoiletten und andererseits erfüllen manche die baulichen Voraussetzungen nicht. Als Beispiel kann ich hier die öffentliche WC-Anlage bei der Universitätskirche nennen, in die ich mit meinem Rollstuhl kaum reinkomme und daher für mich unbrauchbar ist.



Wie kann man Ihrer Meinung nach für eine bessere Inklusion bei der Bildung sorgen?

Das ist ein spannendes Thema, das viel offener diskutiert werden muss. Für mich wäre ein Idealzustand, wenn Kinder mit und ohne Behinderung im selben Gebäude unterrichtet werden, gemeinsam essen und Veranstaltungen besuchen. So baut man Vorurteile ab und schafft ein Selbstverständnis im gemeinsamen Umgang. Ich finde aber auch, dass nicht alle Unterrichtseinheiten gemeinsam absolviert werden können oder müssen, da manche Kinder einen Sonderbedarf benötigen, um den Stoff zu lernen. Und natürlich müssen alle Schulen barrierefrei sein, vom ersten bis zum obersten Stockwerk.



Sie befassen sich auch mit der Sprache und der Darstellung von Menschen mit Behinderung in den Medien. Wie sieht hier die Entwicklung aus?

Die Sprache in den Medien hat sich in den vergangenen Jahren zum Positiven entwickelt. Man liest kaum mehr Umschreibungen wie "an den Rollstuhl gefesselt", da der Rollstuhl ja das Gegenteil bewirkt und Mobilität verleiht. Bei der Sprache muss immer der Mensch im Vordergrund stehen. Seine Behinderung ist nur eine Eigenschaft von vielen. Zu den barrierefreien Angeboten in den Medien kann ich wenig sagen, damit befasse ich mich kaum. Bei der Darstellung gibt es leichte Verbesserungen. Menschen mit Behinderung wollen Respekt, eine Teilhabe am Leben und kein Mitleid, so wie das oft vermittelt wird.



Was wären in Salzburg der nächste wichtige Schritt, um für eine Verbesserung der Barrierefreiheit zu sorgen?

Ein wichtiges Thema ist die Schaffung von barrierefreien Toiletteanlagen im gesamten Stadtgebiet. Das wäre für mich ein erster, aber ganz wichtiger Schritt.