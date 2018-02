Manfred Pranger siegt beim Nite Race in Zell am See

Trotz Temperaturen unter minus 5 Grad ließen sich über 3000 Zuseher das Spektakel nicht entgehen.

Eine einzigartige Atmosphäre, echter Schnee,Kippstangen und zahlreiche prominente Starter: Das begeisterte am Dienstagabend über 3000 Zuschauer im Stadtzentrum von Zell am See. Alle warteten gespannt darauf, ehemalige Ski-Größen wie Michael Walchhofer, Manfred Pranger, Hans Enn und Reinfried Herbst durch die Stangen wedeln zu sehen.

Nach der Startnummernausgabe ging es für die Prominenz zur Laufbesichtigung und dann an den Start. Bei den Damen siegte Leichtathletin Tatjana Meklau mit der Zeit von 13,30 Sekunden vor der Unternehmerin Andrea Stifter und Stadträtin Petra Trauner. Bei den Herren gewann Manfred Pranger mit einer Zeit von 11,81 Sekunden vor Joachim Puchner und Michael Walchhofer. Vor den Prominenten zeigten die

Nachwuchsrennläufer ihr Talent im mit 14 Toren ausgeflaggten Nachtslalom in der

Fußgängerzone. Der Skiclub Zell am See hatte mit über 50 freiwilligen Helfern wieder für eine perfekte Slalompiste gesorgt.

