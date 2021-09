Mann auf Tauernautobahn in Hallein offenbar von Fahrzeug gestreift

82-Jähriger hatte nach Unfall sein Auto verlassen. Der Mann wurde verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Auf der Tauernautobahn (A10) bei Hallein ist am frühen Freitagmorgen ein 82-jähriger Mann offenbar von einem Fahrzeug gestreift und zu Boden gestoßen worden. Der Autolenker dürfte unmittelbar zuvor nach einem Auffahrunfall am Pannenstreifen angehalten und sein Auto verlassen haben. Er wurde vom zweiten am Unfall beteiligten Lenker (23), der ebenfalls ausgestiegen war, gefunden und an eine sichere Stelle gezogen.

Der betagte Mann war nach dem Unfall ansprechbar. Er wurde vom Notarzt versorgt und in Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei berichtete, sprechen seine Verletzungen dafür, dass der 82-Jährige von einem weiteren Verkehrsteilnehmer erfasst wurde. Aufgrund der Umstände ordnete die Staatsanwaltschaft die Beiziehung eines Sachverständigen an.

Zu dem Auffahrunfall war es gekommen, nach dem der Mann seinen Pkw aus bisher unklarer Ursache abrupt abgebremst hat. Der hinter ihm fahrende 23-Jährige legte zwar noch eine Vollbremsung hin, die beiden Fahrzeuge touchierten aber miteinander.