Samstag kurz vor Mitternacht bedrohte am Bahnhof Hallein ein 31-jähriger österreichischer Staatsangehöriger mit einem Totschläger und einem Klappmesser zwei sich am Bahnhof befindliche Personen. Die Polizei konnte im Zuge einer Personsdurchsuchung beim 31 Jährigen den Totschläger und das Klappmesser sicherstellen. Zudem wurde eine geringe Menge Cannabiskraut sichergestellt. Es wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen und Anzeige an die Staatsanwaltschaft erstattet.

Quelle: SN