Mann bei Arbeitsunfall verletzt

Der 49-Jährige wurde in einem Steinbruch von einer Arbeitsmaschine eingeklemmt.

Bei einem Arbeitsunfall in einem Steinbruch in Rauris wurde am Montag gegen 16.20 Uhr ein Arbeiter verletzt. Der 49-Jährige war nach Angaben der Polizei ohne Fremdeinwirkung von einer Arbeitsmaschine eingeklemmt worden. Der Verunglückte wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber Alpin Heli 6 in das Uniklinikum nach Salzburg geflogen. Die Polizei führt Ermittlungen zum genauen Unfallhergang.