Mann bei Schießerei in Salzburg schwer verletzt

Der ewige Traum, Pilot zu werden: Ein junger Salzburger erfüllt ihn sich gerade - und tritt damit nicht in die Fußstafen seines bekannten Vaters. "In der Luftfahrt arbeiten ohne Pilot zu sein, ist wie bei …

Manuel Jovic (26) war bei der Football-EM in Helsinki der einzige Salzburger im Nationalteam. Er spricht über die kommende WM, seine Karriere und welche Ziele er mit den Salzburgern verfolgt. Redaktion: …

Von Mai bis Ende Juli sind rund 200 Menschen in den Salzburger Bergen in Not geraten. "Wir haben insgesamt 98 Personen unverletzt bergen können, 90 waren verletzt und leider acht tot", sagte der Landesleiter …