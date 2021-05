Mann bei Unfall mit E-Bike schwer verletzt

Pinzgauer kam beim Bergabfahren zu Sturz. Ein zufällig vorbei kommender Arzt leistete Erste Hilfe. Die Unfallursache war noch unklar.

Ein 54-jähriger Pinzgauer kam am Freitag gegen 18 Uhr aus unbekannter Ursache in Maishofen mit seinem E-Bike beim Bergabfahren in einer leichten Linkskurve von der schmalen, asphaltierten Fahrbahn ab und stürzte in ein angrenzendes Waldstück. Dort blieb der Schwerverletzte regungslos liegen. Ein zufällig mit dem Rad vorbeifahrender Arzt erkannte die Notsituation, setzte die Rettungskette in Gang und leistete Erste Hilfe. Der Pinzgauer wurde dann von einem Notarztteam weiter versorgt und im Anschluss vom Roten Kreuz in das Tauernklinikum Zell am See verbracht. Er ist aufgrund seiner schweren Verletzungen nur sehr schwer ansprechbar. Die Unfallumstände sind noch Gegenstand von Ermittlungen. Fremdbeteiligung konnte am Freitagabend noch nicht ausgeschlossen werden.