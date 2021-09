Mann beim Abstieg vom Roteck im Lungau tödlich verunglückt

Der 57-Jährige hatte zuvor noch ein Gipfelfoto an Tochter geschickt .

Ein 57-jähriger Österreicher ist am Samstag beim Abstieg vom Roteck im Lungau tödlich verunglückt. Er dürfte 150 Meter in sehr steilem, felsigen Gelände abgestürzt sein. Noch am Vormittag hatte er ein Gipfelfoto seiner Tochter geschickt. Als der Vater am späten Nachmittag nicht daheim war und sein Wagen noch beim Prebersee stand, wo er die Tour gestartet hatte, nahmen 15 Mitglieder der Bergrettung Tamsweg die Suche auf. Die Besatzung eines Polizeihubschraubers entdeckte den Wanderer kurz nach 17 Uhr leblos auf 2550 Meter Höhe. Der Notarzt konnte nur mehr den Tod feststellen, teilte die Salzburger Polizei mit.