Mann betäubte 23-jährige Touristin mit Drogen in einer Bar in Hinterglemm

Wenig später kollabierte die Touristin aus den Niederlanden. Im Krankenhaus wurden mehrere illegale Substanzen festgestellt. Die Polizei wirft dem Mann vor, einige Tage zuvor versucht zu haben, eine Arbeitskollegin zu vergewaltigen. Auch hier war eine illegale Substanz im Spiel.

Am Donnerstag mischte ein 38-jähriger deutscher Saisonarbeiter einer 23-jährigen Touristin aus den Niederlanden in einer Bar in Hinterglemm betäubende Substanzen in ihr Getränk. Daraufhin kollabierte die Frau gegen 3 Uhr in der Bar. Der Deutsche sowie die 23-Jährige und ihre Freundin waren zu diesem Zeitpunkt die einzigen Gäste im Lokal. Zu einem sexuellen Übergriff kam es nicht. Die Touristin wurde in das Krankenhaus eingeliefert, wo mittels Drogentest die illegalen Substanzen MDMA, Amphetamin und Methamphetamin festgestellt wurden.

Der Mann zwang sein Opfer, eine unbekannte Substanz zu schnüffeln

Auf Grund von Ermittlungen der Polizei wurde bekannt, dass der Saisonarbeiter bereits am 10. März in einem Hotel in Hinterglemm versucht haben soll, eine 19-jährige Arbeitskollegin zu vergewaltigen. Er folgte die Frau auf die Damentoilette und drängte sie gewaltsam in eine WC-Kabine. Gegen ihren Willen küsste und begrapschte er sie und versuchte, ihre Hose zu öffnen. Als sich die 19-Jährige weigerte, schmierte er ihr eine unbekannte Substanz unter die Nase, nötigte sie die Substanz zu Sniffen und verlangte von ihr die Durchführung sexueller Handlungen. Die 19-jährige Deutsche weigerte sich weiter, weshalb der Mann schlussendlich von ihr abließ.

Der Verdächtige wurde in die Justizanstalt Salzburg eingeliefert

Bei der Durchsuchung der Unterkunft des Saisonarbeiters stellte die Polizei eine geringe Menge Cannabiskraut sicher. Der Mann verweigert jegliche Angaben. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Salzburg eingeliefert.

Quelle: SN