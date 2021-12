Mann bewusst falsch der Vergewaltigung bezichtigt - Frau in Salzburg verurteilt

Gericht verurteilt eine Frau (43) nicht rechtskräftig zu Haft. Demnach hat sie einen Mann falsch bezichtigt, er habe gegen ihren Willen Sex mit ihr gehabt.

Mit den Vorwürfen der Verleumdung, der versuchten Erpressung und der falschen Beweisaussage sah sich am Mittwoch eine 43-jährige Frau in einem Prozess am Landesgericht konfrontiert. Laut Strafantrag der Staatsanwaltschaft hatte die in Salzburg wohnhafte, derzeit in Schubhaft sitzende Angeklagte einen Mann "der behördlichen Verfolgung ausgesetzt", indem sie ihn bewusst falsch verdächtigte, sie Ende Jänner 2021 in dessen Wohnung vergewaltigt zu haben. Konkret sagte die Frau Mitte Februar als Zeugin bei der Polizeiinspektion Bahnhof sinngemäß aus, der Mann habe ihr in ...