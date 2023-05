Mann erkannte sein gestohlenes Fahrrad wieder

Als der Salzburger die Polizei rufen wollte, wurde er von zwei Männern angegriffen.

Einem 56-jährigen Salzburger war vor einigen Jahren sein Fahrrad gestohlen worden. Er dürfte wohl mehr als überrascht gewesen sein, als er am Samstagnachmittag in der Schallmooser Hauptstraße in der Stadt Salzburg zwei Männer sah, die seinen Angaben zufolge im Besitz des Rades waren. Als er mit seinem Handy die Polizei rufen wollte, entrissen sie ihm sein Mobiltelefon. Der Salzburger konnte zumindest einen der beiden kurzzeitig festhalten, der Unbekannte riss sich jedoch los und verletzte den 56-Jährigen mit einer Getränkedose im Gesicht. Das Opfer erstattete Anzeige bei der Polizeiinspektion Rathaus. Eine eingeleitete Fahndung nach den beiden Männern verlief negativ.