Mann um 975.000 Euro betrogen? - Salzburger Staatsanwaltschaft ermittelt

Bereits seit einigen Monaten ist bei der Staatsanwaltschaft Salzburg ein Ermittlungsverfahren gegen zwei Serben wegen mutmaßlichen Anlagebetrugs in großem Stil anhängig. Die beiden Beschuldigten sollen mit einem in der Schweiz gesondert verfolgten weiteren Serben einen Oberösterreicher mit angeblich lukrativen Online-Investments in Aktien eines international tätigen deutschen Biotech-Unternehmens um umgerechnet fast eine Million Euro geprellt haben.

BILD: SN/CHRISTIAN SPRENGER Die Staatsanwaltschaft Salzburg führt ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Anlagebetrugs