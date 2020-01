Mann feuerte kurz nach Mitternacht aus Auto Schüsse in die Luft ab

Mehrere Schüsse in die Luft gab ein 23-jähriger Türke in Salzburg-Lehen am 1. Jänner nach Mitternacht aus einem fahrenden Auto als Beifahrer ab. Das meldet die Polizei. Nach einer kurzen Fahndung konnte die Polizei den Pkw in Lehen anhalten und eine Schreckschusspistole sicherstellen. Bei einer freiwilligen Nachschau wurde im Kofferraum eine zweite Schreckschusspistole aufgefunden und ebenfalls sichergestellt. Der Mann gab den Beamten gegenüber an, die Waffen zur Selbstverteidigung mitzuführen. Gegen ihn wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er wird angezeigt.

Quelle: SN