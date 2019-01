Mann gab sich im benachbarten Bayern als Polizist aus und belästigte 15-Jährigen sexuell

Bereits am Samstag, den 26. Jänner, sprach ein bislang unbekannter Mann einen Jugendlichen im Bereich des Bahnhofs Laufen im benachbarten Bayern an. Er lockte den 15-Jährigen in sein Auto. Anschließend berührte der Mann den Burschen unsittlich. Die Kripo Traunstein ermittelt.

SN/APA (Symbolbild/dpa)/Armin Weige Symbolbild.