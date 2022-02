Mann ging mit Küchenmesser auf 26-Jährigen in Salzburg los

Männer lernten sich abends kennen und wollten in Wohnung weiter feiern.

Ein noch Unbekannter ist in der Nacht auf Sonntag mit einem Küchenmesser auf einen 26-Jährigen in der Stadt Salzburg losgegangen. Der Deutsche hatte den Mann am Abend am Südtirolerplatz kennengelernt. Die beiden wollten in der Wohnung des 26-Jährigen weiterfeiern. Als der Unbekannte zum Verlassen der Räumlichkeiten gebeten wurde, drehte er durch und versuchte mit dem Messer auf den Wohnungsbesitzer einzustechen, berichtete die Polizei.

Er rammte das Messer in einen Holztisch, wobei er sich an der Hand verletze. Danach flüchtete der Mann, der laut Angabe des 26-Jährigen ein Syrer gewesen sein soll. Die Ermittlungen der Polizei waren noch im Gange.