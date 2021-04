Mann im Pongau ständig ohne Führerschein hinterm Steuer: Nun blitzte er bei Gericht mit Ersuchen auf Strafreduktion ab

Pongauer war schon sieben Mal wegen Fahrens ohne Schein rechtskräftig bestraft worden: Das Salzburger Landesverwaltungsgericht schmetterte sein Ersuchen auf Reduktion einer nun neuerlichen über ihn verhängten Strafe ab.

Ein Pongauer, der keinerlei Lenkberechtigung für (irgend)ein Kraftfahrzeug besitzt, also der schlichtweg keinen Führerschein hat, wurde im November 2020 in Bischofshofen von einer Polizei-Zivilstrefe "schwarz" beim Autofahren erwischt. Die darauf im Jänner 2021 über ihn verhängte Verwaltungsstrafe der Bezirkshauptmannschaft St. Johann entspricht der höchstmöglichen Sanktion, die es für derartige Delikte gibt: 2180 Euro Geldbuße (bei Nichtbezahlung: 42 Tage Ersatzhaft) und dazu auch noch 20 Tage primäre Freiheitsstrafe, also definitiv abzusitzender Arrest.

Eine primäre Freiheitsstrafe ist übrigens die strengste ...