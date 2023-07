Mann im Wallersee ertrunken

Am Sonntag ist im Strandbad von Seekirchen am Wallersee ein Mann ertrunken. Er konnte zwar von Einsatzkräften geborgen werden, für ihn kam aber jede Hilfe zu spät.

Im Strandbad von Seekirchen am Wallersee ist am Sonntag am frühen Abend ein Mann in Not geraten und untergegangen. Zeugen hatten sofort die Wasserrettung und das Rote Kreuz alarmiert, es wurde sogleich ein Boot losgeschickt. Der Mitte 30-Jährige wurde mit Hilfe eines Sonars gefunden. Für ihn kam aber jede Hilfe zu spät.

Ein zweiter Vorfall ereignete sich laut ORF Salzburg in St. Gilgen am Wolfgangsee. Ein Mann bekam in Ufernähe gesundheitliche Probleme, Zeugen leisteten sofort Erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte. Die Reanimationsversuche blieben allerdings erfolglos, der Mann starb.

Auch Kriseninterventionsteams waren bei beiden Unglücksstellen im Einsatz.