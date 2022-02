Mann in der Stadt Salzburg von angeblichen Käufern seines Rads ausgeraubt

Zwei unbekannte Täter schlugen einen 30-Jährigen im Keller nieder und raubten seine Geldtasche.



In seinem eigenen Keller in der Stadt Salzburg ist am Sonntagabend ein 30-Jähriger überfallen und ausgeraubt worden. Das teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Die beiden Täter hatten mit ihm Kontakt aufgenommen, weil sie angeblich ein Fahrrad kaufen wollten. Um 19 Uhr besichtigten die beiden das Rad im Keller und übergaben einen zweistelligen Betrag. Dann schlugen sie den Verkäufer aber plötzlich nieder und raubten ihm die Brieftasche, in der sich ein dreistelliger Betrag befand.

Anschließend flohen die beiden und ließen das Rad im Keller zurück. Der 30-Jährige wurde leicht verletzt.