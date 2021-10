Mann in Wals niedergeschlagen: Polizei forscht zwei Gewalttäter aus

Niedergeschlagen und schwer verletzt worden ist vor wenigen Tagen ein 40-Jähriger im Airportcenter in Wals-Siezenheim. Jetzt konnte die Polizei die beiden Tatverdächtigen ausforschen. Und überprüft weitere mögliche Mittäter.

Es war am 2. Oktober gegen 3.15 Uhr morgens. Der 40-Jährige Salzburger überquerte zu diesem Zeitpunkt eine Straße auf einem Schutzweg. In diesem Moment fuhr ein Pkw sehr knapp vorbei. Der Fußgänger schrie dem Auto "das geht so nicht" nach.

Der Wagen hielt an. Zwei junge Männer stiegen aus prügelten mit Fäusten auf den 40-Jährigen ein. Dieser musste später mit Verletzungen im Gesicht und am Oberkörper in das Uniklinikum eingeliefert werden.

Jetzt konnte die Polizei anhang von Aufzeichnungen aus Überwachungskameras einen 21-jährigen sowie einen 22-Jährigen Oberösterreicher "eindeutig als Täter bei der schweren Körperverletzung wiedererkannt werden" (Polizeibericht).

Laut den Aufzeichnungen waren zwei weitere Personen an der Körperverletzung beteiligt. Weitere Ermittlungen und Einvernahmen sehen noch aus.