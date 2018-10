Mann ohne Führerschein fuhr mit 2,16 Promille durch Großarl

Polizeistreife hielt betrunkenen Mann im stark beschädigten Fahrzeug an.

Die Polizei hat am späten Sonntagnachmittag in Großarl einen schwer betrunkenen Lenker angehalten. Der Hinweis auf das Fahrzeug kam von einer anderen Verkehrsteilnehmerin. Der Alkotest beim Lenker aus Ungarn ergab 2,16 Promille. Den Führerschein konnten die Beamten dem Mann allerdings nicht abnehmen - er besitzt nämlich keinen. Das Fahrzeug des Lenkers war laut Polizei so schwer beschädigt, dass die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben war. Die Kennzeichen wurden daher abgenommen. Der Ungar wird bei der Bezirkshauptmannschaft St. Johann angezeigt.

Quelle: SN