Mann packte Hochschwangere am Hals und drohte ihr

Eine Streiterei unter Syrern eskalierte am Ostersonntag in einer Wohnung in der Stadt Salzburg.

Ein 29-jähriger Syrer besuchte am frühen Abend Landsleute in Salzburg-Lehen. Zwischen dem Paar und ihrem Besucher entwickelte sich eine Streiterei, die in der Körperverletzung der im neunten Monat Schwangeren mündete. Der 29-Jährige packte sie nach Angaben der Polizei am Hals und drohte ihr damit wiederzukommen und sie nicht mehr in Ruhe zu lassen. Ihrem Mann gelang es, den Aggressor aus der Wohnung zu vertreiben und die Polizei zu rufen. Die Beamten trafen den Mann kurze Zeit später an seiner Wohnadresse an und sprachen ein vorläufiges Waffenverbot sowie ein Betretungs- und Annäherungsverbot zum Schutz vor Gewalt aus. Er wurde angezeigt.