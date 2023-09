Mann bedrohte den neuen Partner seiner Ex-Frau mit dem Umbringen

Der Pongauer habe dem 58-Jährigen und seiner Lebensgefährtin immer wieder aufgelauert.

Ein Pongauer zeigte am Freitag den Ex-Mann seiner Lebensgefährtin bei der Polizei an, weil ihn dieser verfolgen würde. Das berichtet die Polizei Salzburg. Der 54-jährige Pongauer habe ihm immer wieder vor seinem Wohnhaus aufgelauert, seinen Balkon beobachtet und ihn auch mit dem Auto verfolgt. Schließlich soll er dem 58-Jährigen am Freitag sogar gedroht haben, ihn mit einem Messer umzubringen. Erste Ermittlungen der Polizei ergaben, dass auch die Lebensgefährtin des 58-Jährigen von ihrem Ex-Mann verfolgt wurde. Der Beschuldigte wurde festgenommen und über eine Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Salzburg gebracht.